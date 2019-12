Canicattì: mercatino di natale… tantissime idee regalo per tutti i gusti…. (Video )

Anche Canicattì ha il suo mercatino di Natale, addirittura al chiuso, per poterne usufruire anche durante le giornate di pioggia. A realizzarlo un gruppo di persone di buona volontà presso i locali dell’associazione Athena di proprietà dell’avvocato Giovanni Salvaggio. Una iniziativa bella è singolare, come originali gli oggetti in vendita frutto di artigianato locale alcuni fatti con materiali di riciclo. Lo trovate in corso Umberto 41 . Noi siamo andati a trovarli e abbiamo realizzato per voi alche intervista, seguitela avere tutte le indicazioni necessarie .

Loading...