Agenzia delle Entrate, attivo il servizio di assistenza catastale telefonica

il servizio di assistenza catastale telefonica dell’Agenzia delle Entrate sul numero verde 800.90.96.96, già attivo in altre regioni, sarà esteso anche ai distretti telefonici della Sicilia.

Gli utenti che chiamano il numero verde possono accedere al servizio con operatore per assistenza su materie catastali, è scritto in una nota.

Il servizio, attualmente in fase sperimentale, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali). Il call center con operatore fornisce, inoltre, assistenza su questioni fiscali generali, sui rimborsi e su cartelle e comunicazioni di irregolarità.

Sempre telefonando al numero 800.90.96.96 è possibile accedere al servizio di risposta automatica per informazioni sulle modalità di richiesta del codice Pin; sulla verifica delle partite Iva comunitarie e le informazioni sull’Ufficio territoriale di appartenenza. Tramite lo stesso numero è possibile, infine, prenotare un appuntamento presso un ufficio territoriale, conclude la nota.