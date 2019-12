Beve per errore detersivo, un uomo di Agrigento muore in ospedale

Ha lottato per alcuni giorni, ma alla fine non ce l’ha fatta un uomo che per errore ha bevuto del detersivo.

Giuseppe Lauricella, 73enne pensionato agrigentino che da una decina di giorni si trovava ricoverato presso l’ospedale “Garibaldi” di Catania dopo aver ingerito – forse per errore – un bicchiere che conteneva detersivo per i piatti scambiato per un semplice bicchier d’acqua.

Le sue condizioni sono divenute critiche nelle ultime ore aggravandosi sempre di più. Lauricella era stato ricoverato quasi due settimane addietro all’ospedale di Agrigento dopo aver accusato un forte malore in seguito a quello che sembra essere una tragedia domestica.

Della vicenda se ne stanno occupando gli agenti della Squadra Mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore Giovanni Minardi, al fine di accertare ed escludere qualsiasi altra ipotesi che non sia il tragico errore.