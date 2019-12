Campobello di Licata, frazione estranea Raccolta differenziata

Con determina dirigenziale, il Comune ha deciso a contrarre per la contabilizzazione dei riaddebiti da parte dei consorzi di filiera dei costi per la frazione estranea risultante dai conferimento presso le relative piattaforme di raccolta differenziata di diverse tipologie merceologiche. Per il servizio di affidamento tramite convenzione con consorzi di filiera: Corepla, Ricrea, Corev, per l’importo di euro 5 mila euro.

Giovanni Blanda