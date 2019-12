Canicattì: associazione Lyceum canicattinense, assegnato il premio “A. Sciascia” a Simone Scibetta un alunno del Liceo Classico

L’associazione Lyceum canicattinense, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “U. Foscolo” e l’associazione La Clessidra ha assegnato il premio “A. Sciascia” a Simone Scibetta un alunno del Liceo Classico che, tra tutte le domande presentate, ha ottenuto il punteggio più alto nel test di ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia negli Atenei Statali. La premiazione avverrà giovedì 19 dicembre alle ore 09,00 al palazzetto dello sport nell’ambito delle manifestazioni organizzate dai liceali per la settimana dello studente. Il premio del valore di 500 euro è stato fortemente voluto dal presidente dell’associazione “Lyceum canicattinense” Ing. Salvatore Lo Vullo per ricordare la figura dello scienziato canicattinese A. Sciascia padre della radioterapia colpevolmente dimenticato dalla comunità scientificainternazionale.

