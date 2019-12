Canicattì: bellissimo presepe a Borgalino realizzato dai ragazzi dell’Ass. “Li Tri Re” ( video)

Uno straordinario lavoro quello fatto dai ragazzi dell’associazione “ Li Tri Re”. Un presepe ad altezza naturale , un percorso da seguire per vivere l’atmosfera natalizia all’interno di un vero presepe . In piazza indipendenza a Borgalino ai piedi della chiesa dello Spirito Santo, in uno scenario di altri tempi i ragazzi hanno realizzato un percorso guidato che ha già visto diverse centinaia di visitatori. Portare i bambini a vedere questo straordinario lavoro, può essere un appuntamento da non mancare. Oltre ai tanti personaggi ad altezza naturale, anche tanti animali veri per la gioia dei più piccoli. Guardate la visita che siamo andati a fare noi con le nostre telecamere.

Loading...