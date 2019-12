Cassazione dice no alla revisione del processo al fratello del boss Falsone

La quinta sezione della Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di revisione del processo a carico di Calogero Falsone, fratello dell’ex capo di Cosa Nostra agrigentina Giuseppe Falsone, che attualmente sta scontando una condanna a 13 anni e 6 mesi di reclusione per tentato omicidio. +

La difesa di Falsone, rappresentata dall’avvocato Angela Porcello, chiedeva la revisione del processo per cui il fratello del boss è stato condannato sulla base di una perizia psichiatrica redatta in secondo momento che certificherebbe l’incapacità di intendere e volere dell’imputato al momento dei fatti. La difesa, in sostanza, aveva chiesto di “rivedere” il processo perché emersa una nuova circostanza non tenuta conto al momento del giudizio di primo grado.

La Corte d’Appello di Caltanissetta si è pronunciata lo scorso ottobre dicendo no alla revisione perché “non si ravvisano elementi per sostenere che al momento dei fatti commessi dall’imputato sussistesse una di lui patologia psichiatrica”. Adesso, con il pronunciamento della Cassazione, si chiude definitivamente questa vicenda con il no alla revisione del processo.