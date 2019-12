Pirateria audiovisiva, raffica di denunce

Operazione di contrasto alla pirateria audiovisiva condotta nell’ultimo week end dai carabinieri di Palagonia. Denunciato il titolare di un bar di piazza Vittorio Emanuele a Militello Val di Catania, per aver proiettato immagini della Pay Tv Sky in un esercizio pubblico avendo sottoscritto l’abbonamento per uso esclusivamente privato.

Denunciato il titolare di un bar di via Palermo a Palagonia, per aver proiettato immagini della Pay Tv Sky in un esercizio pubblico avendo sottoscritto l’abbonamento per uso esclusivamente privato. Denunciato il presidente di un club privato di via Roma a Ramacca, per aver proiettato immagini della Pay Tv “sky”, utilizzando un ricevitore pirata connesso alla rete internet, in assenza di qualsivoglia abbonamento. I militari hanno proceduto al sequestro di una smart card e di due decoder.

Loading...