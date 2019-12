Realmonte, stabilizzati 16 lavoratori precari in servizio da circa 30 anni

Al Comune di Realmonte sono stati stabilizzati 16 lavoratori precari, in servizio da circa 30 anni. La firma definitiva dei contratti a tempo indeterminato garantisce agli ex 16 dipendenti a tempo determinato, impegnati in differenti settori dell’amministrazione, la formale stabilizzazione a 30 ore settimanali.

“Abbiamo lavorato a questo obiettivo dal momento del nostro insediamento, ha affermato

il sindaco di Realmonte, Calogero Zicari. E’ stato un percorso articolato e per nulla scontato. Abbiamo attraversato momenti difficili, ma oggi esultiamo per il felice risultato raggiunto, per la promessa che siamo stati in grado di mantenere, per il futuro che possiamo affrontare con maggiore fiducia”.