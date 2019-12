Campobello di Licata, le luminarie natalizie

Il Comune ha deciso l’ affidamento alla ditta Graci Giuseppe (Delia) per l’ installazione delle luminarie artistiche negli ingressi principali dell’abitato e vie del centro urbano per feste natalizia, per l’ importo di 5 mila euro. Amministrazione comunale intende sviluppare il programma degli eventi natalizi per abbellire il centro abitato. La Pubblica amministrazione intanto ha concesso un contributo natalizio di 1.200 euro all’associazione Amici del cavallo. L’associazione svolge un ruolo sociale, culturale, ricreativo, sportivo e solidarietà per la società e per il Comune.

Giovanni Blanda

Loading...