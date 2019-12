Canicattì: l’importante è scimmiottare… non comprendendo il danno che si arreca a una intera comunità.

Le case a 1 euro è già preistoria e serve solo ai piccoli centri. Scimmiottare a tutti i costi. La voglia di scimmiottare gli altri induce a non riflettere a ciò che si fa. Le case a 1 euro è stata ( è già preistoria) una iniziativa che alcuni piccoli paese, il cui numero esiguo degli abitanti rimasti e il relativo spopolamento ha indotto l’amministrazione del piccolo paesino piuttosto che del borgo, a proporre le case rimaste vuote alla cifra simbolica di 1 euro. Forse i nostri amministratori non conoscono bene le dinamiche svalutative del patrimonio immobiliare di un paese che è disposto a regalare i propri immobili.Se questo tipo di iniziativa serve a ripopolare un paese è perchè rimane l’ultimo atto da fare.. regalare qualcosa di cui si pensa non essereci più un valore corrispondente. La regalo affinchè qualcuno possa esserene interessato. E’ un’azione di disperazione, l’ultimo stadio di una comunità rimasta oramai in un numero esiguo. Aggiungo che è oramai una iniziativa talmente vecchia e superata che quasi in nessun luogo ha dato i risultati sperati se non svalutare ancor di più gli immobili esistenti. Pensate che Canicattì sia ridotta in queste condizioni? Questo tipo di azione non svaluta solo le case proposte a un euro ma l’intero patrimonio immobiliare dell’intera comunità. Forse i nostri amministratori sconoscono lo spessore economico di questo nostro paese, dove insistono decine e decine di aziende che fatturano ogni anno diverse decine di milioni di euro. Forse sconoscono che il nostro è un comune con un flusso annuale di cassa di oltre 40 milioni di euro, forse sconoscono che non vi è in atto alcuna emorragia migratoria ma un normale turnover di gente che emigra entro numeri assolutamente nella media di paesi del centro e del nord Italia. Forse sconoscono che siamo uno dei paese più in salute dal punto di vista economico tra i quasi 400 comuni siciliani. Ma non importa conoscere queste cose, non importa analizzare i dati, non importa capire le conseguenze di una iniziativa dannosa come questa, dannosa all’immagine, dannosa al patrimonio immobiliare, dannosa alle imprese di costruzioni, dannosa per le attività commerciali, insomma dannosa in tutti i sensi. Ma cosa importa tutto questo, l’importante è fare le cose che si pensano essere di moda……

