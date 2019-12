Favara, il regalo di Natale più bello per un bambino: un giro sulla Volante della Polizia

Un sogno coltivato fin da piccolissimo. Poter salire a bordo di quella macchina con i lampeggiamenti che tante volte ha visto in televisione e di cui le riproduzioni in miniatura riempiono la stanzetta: macchinine della polizia, motociclette sparse ovunque per la cameretta di casa. E chissà quante volte, proprio come oggi durante le festività natalizie, avrà chiesto a Babbo Natale di poter realizzare quel sogno, salire sulla Volante.

In attesa di Babbo Natale – che sicuramente avrà in riservo tanti altri doni – ci hanno pensato gli agenti della Squadra Mobile di Agrigento, diretta dal vicequestore Giovanni Minardi, e i poliziotti della sezione Volanti, guidata dal dirigente Francesco Sammartino, a realizzare il sogno di un bambino di Favara che così ha potuto festeggiare anticipatamente il Natale.

Tutto è nato per puro caso con un post su Facebook apparso sulla pagina della Questura di Agrigento a margine di un evento organizzato dalla Polizia di Stato che aveva visto la partecipazione di numerosi bambini. Il padre del piccolo, originario di Favara, aveva commentato raccontando di quanta ammirazione provasse il figlio verso la polizia di Stato e del rammarico di non aver saputo in tempo dell’evento organizzato dispiaciuto del fatto che il piccolo avesse perso la tanto sperata occasione.

Qualche giorno più tardi sono stati gli stessi agenti a suonare al campanello del giovane fan che non ha saputo trattenete l’emozione e l’adrenalina per l’inaspettata visita. Il sogno è stato realizzato con tanto di giro sulla Volante e foto di gruppo con gli agenti sotto gli occhi dei genitori altrettanto commossi. La polizia di Stato è anche questa.