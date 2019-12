Anche Ravanusa tra le Zone Economiche Speciali

La Regione Siciliana con deliberazione n. 447 del 13 dicembre 2019 della giunta di governo ha inserito il Comune di Ravanusa tra le Zone Economiche Speciali – ZES.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmelo D’Angelo, aveva partecipato all’avviso dell’assessorato regionale alle attività produttive pubblicato lo scorso 9 agosto per destinare la superficie non ancora assegnata, pari

complessivamente a 462 ettari, ad apposita proposta integrativa da definire a

seguito di manifestazione di interesse riservata ai comuni i cui territori non erano già inclusi nella delimitazione delle ZES, precedentemente adottata dal governo regionale.

L’amministrazione comunale, grazie alla task force messa su dall’assessore Guido Muratore, ha predisposto tutti gli atti richiesti dall’avviso per inserire l’area industriale tra le zone economiche speciali al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese.

Dopo che il Dipartimento regionale delle attività produttive ha espletato la procedura di evidenza pubblica finalizzata all’inserimento nelle perimetrazioni definite dai Piani di Sviluppo Strategico delle “ZES Sicilia Occidentale” e “ZES Sicilia Orientale”, la valutazione delle istanze è stata eseguita da una apposita Commissione interdipartimentale.

La giunta regionale ha quindi ha approvato la relazione conclusiva dei lavori della Commissione ZES di cui all’Avviso pubblico, contenente l’elenco delle aree idonee con le relative superfici assegnate, in cui sono inseriti i 24 ettari del Comune di Ravanusa, tra i 173,56 ricadenti nella ZES della Sicilia Occidentale. Sono solamente due, infatti, i comuni dell’agrigentino inseriti: oltre a Ravanusa é stata accolta anche la richiesta Del Comune di Palma di Montechiaro con 19 ettari.

«Ero certo, quando abbiamo presentato l’istanza» – ha dichiarato il primo cittadino – «che l’area industriale di Ravanusa avesse tutti i requisiti per essere inserita tra le zone economiche speciali della Sicilia».

«Quando le procedure saranno concluse» – ha aggiunto Carmelo D’Angelo -«le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES potranno beneficiare di speciali condizioni e agevolazioni economiche».

«Ringrazio» – ha concluso il sindaco nella sua nota – «il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, l’assessore regionale all’attività produttive, Mimmo Turano, e la giunta di governo per avere inserito tra le zone economiche speciali della Sicilia Occidentale il Comune di Ravanusa».

