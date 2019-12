Campobello di Licata, festa di Natale con anziani e Misericordia

Alcuni anziani della comunità di Campobello di Licata hanno trascorso una serata in allegria insieme ai volontari della misericordia per festeggiare l’arrivo del Natale. La serata è nata dall’idea delle volontarie Stella Ferranti e Antonina Burgio che si occupano di far visita ad alcuni anziani due volte la settimana e che hanno voluto festeggiare gli anziani con una serata in compagnia. La misericordia ha accolto immediatamente l’invito delle due volontarie mettendo a disposizione i locali e le volontarie per assistere gli anziani durante la serata, allietata per loro con giochi, canti, balli e una tombola finale. La vice governatrice Mariarita Sciascia ha fatto gli onori di casa unitamente agli altri volontari Luigi Ilardo, Lavinia Corbo, Emy Pumilio Noe,i Amato, Ilaria Falsone, Sandra Longo, Iride Lauricella, Noemi Falletta, Valerio Ciotta, Francesco Sabbadini e Stella Burgio. Gli anziani sono stati prelevati direttamente da casa dai volontari della misericordia che al termine della serata li hanno riaccompagnati nelle loro abitazioni pieni di felicità e serenità Le due responsabili hanno chiesto ai responsabili della misericordia di ripetere l’evento che nel suo piccolo rende felici gli anziani.

C.M.

