Campobello di Licata, rinnovo del servizio di assistenza informatica al Comune

Il comune ha proceduto al rinnovo del servizio di assistenza, ,manutenzione per la gestione degli apparati informatici per gli uffici finanziari per 2020. Per la manutenzione del server delle finanze, il Comune ha subito dei blocchi funzionali agli uffici e gestione del sistema informatico. Il dirigente finanziario ha dovuto segnalare la necessità di avere con urgenza l’assistenza informatica. Il servizio affidato alla società Tecnocom, di Roma, per la somma di 5.709,60 euro. Il provvedimento al sindaco, segretario generale e settori interessati, Giovanni Blanda

