Delia, Nucleo di Valutazione in forma monocratica, la nomina a Simona Bennici

Il Sindaco Gianfilippo Bancheri ha nominato il Nucleo di Valutazione in forma monocratica nella persona di Simona Bennici.

Il regolamento sul funzionamento del Nucleo di valutazione del Comune è stato approvato dalla giunta municipale l’8 luglio di quest’anno mentre l’avviso pubblico per la la selezione dell’organismo indipendente di valutazione è stato pubblicato il 9 ottobre 2019.

La dottoressa Bennici, laurea in Economia e Legislazione di Impresa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Caltanissetta. Inoltre ha un’esperienza di Curatore fallimentare e di Revisore legale dei conti.

La nomina ha la durata di due anni a decorrere dalla data della sottoscrizione del disciplinare d’incarico.

<<E’ una professionista – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri – che, tra le altre cose, andrà a supportare l’amministrazione sul piano metodologico per la verifica della correttezza dei processi di misurazione, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. E’ quindi un’organismo importante e funzionale per l’amministrazione comunale per monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni>>.

Il Nucleo di Valutazione elabora una relazione annuale sullo stato del sistema della valutazione e formula proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.

Per il sindaco si tratta di una figura di <<garanzia anche per l’applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica e che svolge un ruolo importante in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione>>.