Legalità, al rispetto delle regole ed alla educazione stradale all’ITC di Campobello di Licata

Si è tenuto in questi giorni, nella sede dell’ITC di Campobello di Licata, l’ultimo dei tre incontri relativi alla legalità, al rispetto delle regole ed alla educazione stradale grazie al prezioso intervento della Polizia Municipale di Campobello di Licata. La professoressa Lorena Termini, referente del progetto, ha voluto ringraziare il vice comandante commissario Angelo La Mattina e l’ispettore capo Carmelo Mistretta che con la loro professionalità sono riusciti a coinvolgere attivamente i ragazzi attraverso incontri formativi d’aula e con l’ausilio di filmati sul tema della legalità e del rispetto delle regole. Il progetto “Ragazzi in circolazione” è stato curato oltre alla professoressa Termini anche dal professor Alberto Balzani. Un ringraziamento particolare, ha concluso la referente Lorena Termini, va rivolto anche al Comandante dott. Salvatore Cutaia, per aver consentito la realizzazione del progetto, ed al dirigente scolastico prof. Michele Di Pasquali per la sua apertura nei confronti di iniziative di questo genere, che vedono sempre al centro dell’attenzione la formazione dei ragazzi. Anche il sindaco Giovanni Picone ha voluto esprimere la sua soddisfazione per la realizzazione del progetto a beneficio dei ragazzi della scuola superiore che hanno continuamente bisogno di essere stimolati affinché capiscano che il rispetto delle regole non è una debolezza.

Loading...