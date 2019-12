Licata, Leonardo Sanfilippo nuovo Baby Sindaco

Leonardo Sanfilippo, 13 anni, alunno della terza III E della scuola Media Bonsignore, è il nuovo Baby Sindaco di Licata.

La sua elezione è avvenuta a conclusione della seduta di insediamento del nuovo Baby Consiglio Comunale, venuto fuori dalle elezioni tenutesi il 28 Novembre scorso tra gli alunni degli Istituti Comprensivi “Giacomo Leopardi” e “Francesco Giorgio”, ed ale quali non ha partecipato l’Istituto Comprensivo “Francesco Giorgio”.

Ai lavori odierni hanno partecipato 27 dei 30 eletti, riunitisi sotto la presidenza del massimo esponente del civico consesso cittadino, Giuseppe Russotto, assistito dal Segretario Generale del Comune, Laura Tartaglia, e con la partecipazione, degli assessori Giuseppe Ripellino e Domenico Tuttolomondo in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

Dopo le procedure di insediamento e giuramento dei Baby consiglieri presenti, si è proceduto alla presentazione delle candidature per la carica di Baby Sindaco, per la quale si sono proposti il neo Baby Sindaco Leonardo Sanfilippo e Karola Vitali della III A della Scuola media Marconi., presentando i propri programmi con i quali fare poter fare breccia tra gli elettori..

A spuntarla, per un solo voto di vantaggio ( 14 a 13 il risultato finale) è stato, come già detto Leonardo Sanfilippo, mentre, per regolamento, automaticamente Karola Vitali ha assunto la carica di vice sindaco.