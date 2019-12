Meteo Sicilia, giornata tra sole e nuvole nel segno dell’instabilità

Cielo sereno o poco nuvoloso in Sicilia per una giornata che sarà contraddistinta sempre da un clima mite con una lieve instabilità determinata da copertura nuvolosa che non dovrebbe portare a rovesci o piogge consistenti.

Una tendenza quindi all’instabilità che ci dovrebbe accompagnare per tutto il weekend.

Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali. Basso Tirreno e Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.