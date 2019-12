Scooter contro palo: morto 40enne

Un uomo di 40 anni, Elio Finocchiaro, è morto la scorsa notte in un incidente stradale autonomo: percorreva via San Licandro quando avrebbe perso il controllo del proprio scooter sbalzando dal sellino e finendo contro un palo. Sul posto la polizia e i vigili urbani che sono al lavoro per stabilire l’esatta di amica del drammatico incidente mortale avvenuto questa notte.

Finocchiaro lavorava alla Fire, una società di recupero crediti. Per anni aveva organizzato serate della movida messinese ed era molto conosciuto ed apprezzato in città.