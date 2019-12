Tre borseggiatori sull’autobus per l’ospedale colti in flagranza dai Carabinieri

I carabinieri della compagnia di Piazza Verdi durante un servizio anti borseggio eseguito sui mezzi pubblici della città hanno arrestato3 50enni.

Gli uomini, già conosciuti ai militari dell’Arma, sono stati notati a bordo dell’autobus pubblico, che collega la stazione centrale agli ospedali Civico e Policlinico, mentre si aggiravano con fare sospetto tra i passeggeri, per poi scendere ad una fermata in corso Tukory.

Per tale motivo, i tre venivano sottoposti a perquisizione, a seguito della quale venivano rinvenuti complessivamente 190 euro ritenute di illecita provenienza.

I Carabinieri grazie al tempestivo esame delle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza presente sul mezzo, hanno riscontrato che i tre, agendo in concorso, avevano sottratto il denaro dal portafogli di un 77enne che viaggiava a bordo dell’autobus.

Gli arrestati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

Al termine del giudizio, l’arresto è stato convalidato ed ai tre malfattori è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.