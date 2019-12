Agrigento, con l’auto contro un muro: ferito

Un giovane agrigentino è rimasto ferito, fortunatamente non in maniera grave, in seguito ad un incidente autonomo verificatosi ieri in via Ragazzi del 99, ad Agrigento.

Il giovane, a bordo della sua Renault Modus, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il muro di recinzione di una delle villette che insiste sulla via. Sul posto i carabinieri di Agrigento e il personale medico che hanno disposto il trasporto del ragazzo in ospedale per le cure mediche del caso.