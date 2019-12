Campobello di Licata, evento “Natale Siciliano”

Ordinanza comunale, firmata dl sindaco Giovanni Gioacchino Picone, sull’evento “Natale Siciliano”. Disposta l’interdizione al transito veicolare nella centrale via Tommaso Edison, nel tratto compreso tra le vie Falsone e Marconi, per sabato 21 dicembre (dalle ore 15 alle ore 24) e domenica 22 (dalle ore 8 alle ore 24), in occasione della manifestazione “Natale Siciliano”. L’ordinanza comunale è per la prevenzione dei rischi e per la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Giovani Blanda