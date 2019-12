Feste delle Idee ad Agrigento

Sabato 21 Dicembre ad Agrigento a porta di ponte, dalle ore 18 alle ore 20, si terrà la feste delle Idee organizzata dal movimento politico #diventera’bellissima.

Un momento di incontro e confronto con la cittadinanza in vista delle prossime amministrative. Il movimento politico #diventera’bellissima vuole, infatti, prima di tutto partire dalla stesura di un progetto per Agrigento scritto con i cittadini e per i cittadini.

Durante l’evento vi saranno gadget e intrattenimento per i più piccoli.

Saranno presenti gli onorevoli Giusi Savarino e Giuseppe Catania ed il coordinatore provinciale, Gioacchino Alfano.

La cittadinanza è invitata a partecipare.