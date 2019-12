Parcheggiatore abusivo ruba copricerchioni alle auto in sosta, arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato in flagranza di reato un 61enne palermitano, già sanzionato per attività di parcheggiatore abusivo, per furto aggravato.

I militar hanno sorpreso l’uomo mentre rubava coperchi coprimozzo da alcune auto parcheggiate.

Il 61enne è stato bloccato ed identificato; sono stati rinvenuti cinque coperchi asportati da tre autovetture.

I proprietari dei mezzi sono stati contattati ed hanno formalizzato querela.

L’uomo è stato arrestato. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.