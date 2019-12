Pergusa: Successo Torneo Amichevole Arcieri Siciliani

Arcieri di Xibet – Calascibetta (EN), Arcieri di Ventura – Enna, Arcieri Federico II – Enna, Arcieri di Angelo – Amalac – Montalbano Elicona (ME), Arcieri San Marco D’Alunzio – Messina, Arcieri della Valle – Montedoro (CL), Arcieri della Fortezza – Guerrieri Ravim – Ravanusa (AG), Arcieri Arcus Sublimis – Randazzo (CT), Arcieri del Castillo de Terranovas – Gela e tanti altri.

Dopo le prime fasi di benvenuto, iscrizione alle gare, ispezione delle piazzole e costituite tra i partecipanti tre pattuglie, si è dato il via al Torneo amichevole Arcieri in Festa.

Le pattuglie hanno gareggiato dimostrando la propria abilità su sei piazzole di varia difficoltà distribuite tra i viottoli e la vegetazione della location con tranquillità e tanto divertimento.

Al termine si è svolto un abbondante e particolare pranzo conviviale presso la sala Ristorante messa a disposizione dal titolare Enzo Di Serio, che si è distinto per la sua cordiale gentilezza e ospitalità.

Dopo aver comunicato ai presenti i personali Auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo da parte del Presidente Provinciale dell’ASC Sport e Valori Antonio D’Anna che, per l’occasione, non è potuto essere presente fisicamente, il Maestro d’Arco Giuseppe Polizzotto, il Maestro d’Arco Andrea Tricoli e il Maestro d’Arco Antonino Pisa, raccolti i risultati per categoria, hanno premiato insieme a Maria Mangione e Gisella Esposito i vincitori, dando priorità ai bambini e ai ragazzi, quali nuove leve e promesse di questo sano sport.

U10

1° Anna Bessadok

2° Davide Santonocito