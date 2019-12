Stabilizzato il personale tecnico e amministrativo del Servizio Sanitario, Pullara: “successo per i lavoratori”

”Dopo anni di attesa il Governo Nazionale, con la Legge Finanziaria 2020, sta ponendo fine ad una ingiustizia morale e giuridica: con una modifica alla legge Madia anche il personale dirigente dei ruoli professionali tecnico ed amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale potrà essere stabilizzato con contratto a tempo indeterminato alla pari del personale medico ed infermieristico”. Cosi l’On.le Carmelo Pullara, Capogruppo Autonomisti e Popolari – Idea Sicilia.

“Tralasciando i tecnicismi che hanno permesso di raggiungere questo importante risultato – ha proseguito Pullara – e’ doveroso sottolineare come, oggi, sia finalmente riconosciuto il ruolo strategico rivestito da questi lavoratori negli uffici e nei dipartimenti delle Aziende Sanitarie. Dal reclutamento del personale, all’ acquisto di beni, passando per il reperimento di risorse finanziarie, questi dirigenti, giovani e non – ha sottolineato Pullara – contribuiscono concretamente alla salute dei cittadini ed al benessere di chi lavora nella Sanità. Già il Parlamento Siciliano, sollecitato dalla Commissione Salute e da quella Lavoro, dove io stesso ero stato promotore e quindi precursore, aveva tentato, nei mesi scorsi, di tutelare questi lavoratori con una specifica previsione da inserire nel Collegato alla Finanziaria Regionale, ma questioni di legittimità costituzionale sollevate dagli uffici avevano reso in salita il percorso intrapreso, con convinzione, e mai abbandonato, con ostinazione che oggi i fatti dicono che vedevamo bene e lontano.Il precariato non deve essere strumento abituale di utilizzo del personale, ma una eccezione al contratto a tempo indeterminato che il nostro ordinamento giuridico pone come ordinario rispetto ad altre tipologie lavorative. Il nuovo anno – ha concluso Pullara – inizia cosi per questi colleghi – sono anch’io un dirigente di ruolo amministrativo – nel migliore dei modi. A loro ed alle loro famiglie l’augurio di un sereno Natale e di un anno ricco di soddisfazioni”.