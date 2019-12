Aggredisce carrozzieri non contento del lavoro: denunciato 70enne

Aveva lasciato la propria autovettura in una officina nel quartiere di Fontanelle affinché venissero svolti alcuni lavori di carrozzeria. Una volta giunto sul posto, per ritirare il mezzo, non sarebbe rimasto soddisfatto dei lavori compiuti e sarebbe andato in escandescenza.

Protagonista un 70enne agrigentino che ha aggredito a calci e pugni due carrozzieri provocando loro traumi sparsi e costringendoli alle cure mediche del caso all’ospedale S.Giovanni di Dio di Agrigento. Sul posto, dopo esser stati chiamati da alcuni testimoni, gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.