Agrigento, violenza sessuale su minore: chieste due condanne in Appello

Il procuratore generale della Corte d’Appello di Palermo ha avanzato due richieste di condanna nei confronti di marito e moglie – A.I., 53 anni e L.A., 40 anni – accusati di violenza sessuale su minore. In particolare il Pg ha chiesto la condanna a 9 anni di reclusione nei confronti del primo mentre 7 anni per la seconda.

In primo grado il Tribunale di Agrigento ha assolto i coniugi perché il fatto non sussiste. La vicenda scaturisce dalla denuncia della figlia della donna che raccontò di aver subito violenze dal compagno della madre per diversi anni.

Il pg ha anche chiesto la riapertura del dibattimento. Gi imputati sono difesi dagli avvocati Casà,Grillo, Garascia e Manto.La parte civile è rappresentata dall’avvocato Mologioglio. Si torna in aula il 18 marzo.