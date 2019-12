Campobello di Licata, riscossione dei proventi per le violazioni al codice della strada

Il comando di Polizia municipale del Comune di Campobello di Licata, coordinato dall’ispettore capo Salvatore Cutaia, collaborato dal vice ispettore Angelo La Mattina, ha aggiornato il provvedimento comunale sulla riscossione dei proventi per le violazioni al codice della strada, nella fattispecie da luglio a settembre scorsi. Secondo la determina dirigenziale, “i proventi sono da imputare al capitolo del Bilancio comunale denominato “Sanzioni per violazioni di norme in materia di circolazione stradale”. Il comando dei vigili urbani ha, pertanto, aggiornato il nuovo quadro economico del rapporto: le riscossioni effettuate sono di euro 1.588,60; mentre quelle da effettuare ammontano a euro 58,80.

Giovanni Blanda