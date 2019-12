Campobello di Licata, tornano i “Mercatini di Natale”

Oggi, Domenica 22 Dicembre, in piazza XX Settembre, tornano i “Mercatini di Natale”, che sono definiti dagli organizzatori, compreso il Comune, “mercatini creativi di Campobello”. E’ il quarto appuntamento. I mercatini saranno a disposizione, fin dalle ore 10 e per l’intera giornata. Per l’occasione, l’Amministrazione comunale ha emesso un’ ordinanza sindacale con divieto transito e sosta in ambo i lati, dalle ore 6 alle ore 24. Divieto anche in piazza xx Settembre ed in via Umberto. Esclusi dall’ordinanza le forze di polizia ed i mezzi di soccorso pubblico.

Giovanni Blanda