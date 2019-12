Natale sicuro sulle strade agrigentine, Morreale: “prudenza, guida responsabile e buon senso”

In occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno, sono stati potenziati al massimo i servizi di vigilanza stradale, su tutte le strade statali e provinciali di Agrigento, con particolare riguardo alla SS 640 (Caltanissetta – Porto Empedocle), alla SS 115, che attraversa longitudinalmente il territorio della provincia da Menfi a Licata, la SS 189 (Agrigento – Palermo ), nella previsione di un considerevole aumento del traffico veicolare.

Controllare l’efficienza del mezzo, mettersi alla guida in condizioni psicofisiche ottimali e un no categorico all’uso dei telefonini. Sono questi alcuni dei consigli del dirigente della Polizia Stradale della Questura di Agrigento, Andrea Morreale che, in occasione delle feste invita tutti alla prudenza, e come sempre le parole chiave sono sicurezza, guida responsabile e buon senso.

L’intervista