Palma Di Montechiaro si candida a capitale della Cultura

Ci aveva provato Agrigento qualche tempo fa tranne che essere stata beffata sul filo di lana da Parma, adesso la provincia agrigentina ci riprova con Palma di Montechiaro.

Il sindaco della citttà del Gattopardo, Stefano Castellino, ha annunciato la candidatura della città che amministra a Capitale della Cultura Italiana per l’anno 2021.

“Abbiamo una meravigliosa storia da raccontare – dice il sindaco – una storia ricca di Arte e Cultura che ha ispirato romanzi e capolavori cinematografici. Una storia di Principi che aspiravano alla Santità, Santi che si credevano peccatori e di Geniali Astronomi che oscillavano inconsapevoli tra Scienza e Fede. I padri fondatori della nostra città ci hanno trasmesso l’orgoglio di appartenere ad una gloriosa comunità che ha saputo distinguersi in passato per bellezza e cultura. Questa candidatura ci permette di raccontare chi siamo stati e cosa vogliamo ritornare ad essere. Il 2 marzo si dovrà consegnare il dossier della candidatura e una squadra organizzata ad hoc è già a lavoro per raccogliere e riassumere le migliori iniziative che potranno portare la nostra città a superare gli step successivi fino all’obiettivo finale della proclamazione che avverrà in primavera. Auspico e mi onorerei dell’ausilio, della collaborazione dei colleghi dei comuni vicinori. Il loro apporto sarebbe fondamentale per presentare un progetto così tanto ambizioso quanto meritevole di riconoscimento e di nuova gloria nel nome del Gattopardo”.