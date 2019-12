Parti record all’ospedale di Licata, festeggiati i nuovi nati. Pullara:”L’apertura del punto nascita è stata fortemente voluta”.

Sono stati festeggiati questa mattina presso l’aula Magna dell’ ospedale San Giacomo D’Altopasso di Licata i nuovi nati nel 2019.

Per l’occasione erano presenti le mamme di tutti i bambini nati nell’ anno che volge ormai al termine .

I piccoli , alcuni dei quali hanno pochi mesi, sono stati festeggiati dai medici e dal personale sanitario del reparto di ostetricia e ginecologia.

L’iniziativa è dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia e dell’unità operativa di nido pediatrica.

Alla festa dei nuovi nati era presente il deputato regionale Carmelo Pullara capogruppo dei Popolari e Autonomisti all’Ars.

Sono state parole di soddisfazione e orgoglio quelle espresse dall.On.Pullara per la riapertura del punto nascita di Licata e l’incremento dei parti nel 2019.

“È stato un lavoro faticoso riaprire il punto nascita di Licata ed è stato fortemente voluto. – ha dichiarato l’On. Pullara- I meriti sono anche della politica. Se Licata e il comprensorio non avessero eletto un rappresentante noi eravamo destinati a rimanere chiusi. Questa è la risposta dei fatti a chi pensando un ritorno al passato ed al vecchio modo di fare politica oggi pensa di svendere per tornaconto personale o familiare licata ed i licatesi al politico forestiero di turno rispetto a chi ha lavorato sempre e lavorerà in futuro per il territorio in cui continua a vivere e che non ha mai tradito ne da uomo ne da politico. I dati numerici parlano chiaro nel 2019 i parti in ostetricia sono aumentati e se il punto nascite fosse stato chiuso sarebbe stato un delitto.

Quest’anno sono nati 90 bambini in più dello scorso anno. Sono 352 i bambini nati nel 2019 un numero record se si considera che nel 2018 erano nati 260 bambini.

Tutto questo grazie ad un équipe che funziona – sono le parole di Pullara- c’è una sicurezza alla quale le partorienti si avvicinano e questa sicurezza è data dagli operatori sanitari: medici, ostetrici, ausiliari ed infermieri oltre che dalla struttura.

Una festa del genere – ha concluso l’ on. Pullara – con migliori auspici non si poteva avere.”

