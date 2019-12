Cultura e rapporto con i giovani, incarico Cgil alla prof.ssa Barba

Sviluppare il dialogo con i cittadini e con le associazioni sui temi che riguardano la legalità, la cultura e un rapporto diretto e costante con i giovani per impegnarli e sostenerli a diffondere questi e altri temi; questa è la missione che il direttivo della Camera del lavoro di Agrigento ha affidato alla professoressa Maria Concetta Barba.Mamma di tre figli insegna Italiano in un liceo della città di Agrigento. Attualmente fa parte della segreteria provinciale del sindacato scuola della Cgil e non nuova nel suo impegno su questi temi. Infatti fa parte delle associazioni Libera e Anpi.

“Riteniamo sia la persona con la giusta esperienza – dichiara il segretario della Cgil di Agrigento Alfonso Buscemi per rilanciare alcuni temi cari alla nostra organizzazione; purtroppo, le continue brillanti operazioni delle forze dell’ordine nel lavoro incessante di repressione dei reati confermano che c’è tanto lavoro da fare per diffondere ed affermare la cultura della legalità e questo lavoro deve partire dal coinvolgimento dei giovani con i quali necessita discutere anche sui problemi legati all’uso delle droghe, dell’alcool e del telefonino alla guida cause di tanti incidenti e danni anche a loro stessi. Rigurgiti fascisti e razzisti devono farci riprendere un impegno costante a fianco di quelle associazioni che lottano per contrastare questi fenomeni e di conseguenze mettere in campo le necessarie iniziative in collaborazione con le associazioni come l’Associazione Nazionale dei Partigiani e l’Associazione Libera conclude il rappresentante sindacale”.