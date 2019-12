Servizio Idrico Integrato: Servizi all’Utenza nelle giornate del 24 e 31 Dicembre

La Gestione Commissariale del Servizio Idrico Integrato – ATI AG9 comunica che nei giorni 24 e 31 Dicembre 2019 il centralino e gli sportelli di ricevimento del pubblico saranno operativi esclusivamente nella fascia oraria antimeridiana.

Per quanto riguarda l’apertura degli sportelli periferici nei Comuni di seguito riportati (ordinariamente aperti al pubblico nella fascia oraria pomeridiana) per le giornate del 24 e 31/12/2019, saranno osservati i seguenti orari di apertura:

Licata aperto il 24 e 31/12/2019 – dalle ore 08:30 alle ore 12:30;

Racalmuto aperto il 24 e 31/12/2019 – dalle ore 08:30 alle ore 12:30;

Siculiana aperto il 24 e 31/12/2019 – dalle ore 08:30 alle ore 12:30;

Caltabellotta aperto il 24/12/2019 – dalle ore 08:30 alle ore 10:25;

Caltabellotta fraz. di Sant’Anna aperto il 24/12/2019 – dalle 10:40 alle 12:30.

La Gestione Commissariale del S.I.I., anche nei giorni festivi, garantirà il servizio di Pronto Intervento 24h su 24h in regime di reperibilità, per segnalazioni di disservizi, irregolarità o interruzioni della fornitura idrica, assicurando continuità nell’erogazione dei servizi essenziali agli Utenti, così come sempre fatto tutti i giorni dell’anno.