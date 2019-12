Campobello di Licata, Comune: manutenzione del “server” delle finanze

L’amministrazione civica, ha determinato il rinnovo del servizio di assistenza e ,manutenzione della gestione degli apparati informatici, per gli uffici finanziari, per il 2020. Per la manutenzione del “server” delle finanze, il Comune ha subito dei blocchi funzionali agli uffici e gestione del sistema informatico. Il dirigente finanziario ha dovuto segnalare la necessità di avere con urgenza l’assistenza informatica. Il servizio è stato affidato alla società “Tecnocom”, di Roma, per la somma di 5.709,60 euro. Il provvedimento è stato inviato a sindaco, segretario generale e settori interessati,

Giovanni Blanda

