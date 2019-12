Genitori ripuliscono e tinteggiano scuola dei figli

Hanno deciso di tornare a scuola questa volta non tra i banchi ma per dare una mano e mettersi a disposizione del Comune per eseguire alcuni “lavoretti” nella struttura scolastica frequentata dai figli. E’ successo a Menfi dove mamme e papà, “armati” di buona volontà e tanto spirito natalizio, hanno sistemato e tinteggiato le pareti della scuola oltre che sistemare il giardino adiacente alla struttura.

La scuola Lombardo Radice di Menfi non necessitava – è da specificare – di interventi urgenti. Ma i genitori, autorizzati dal comune, hanno comunque voluto dare un contributo per migliorare ancora le condizioni della scuola: pareti messe a nuovo e verde pubblico sistemato.

Un gesto bellissimo che testimonia come insieme, e con lo spirito giusto, si possa fare qualcosa di utile per l’intera comunità.