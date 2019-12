Investimenti 2020: le migliori azioni da comprare

All’inizio di ogni anno, ci mettiamo sempre buoni propositi: come iniziare ad andare in palestra regolarmente, mangiare più sano, leggere più libri e gli esempi da fare potrebbero essere tantissimi.

L’inizio del 2020 può essere però anche un buon momento per fare eccellenti investimenti e dunque possiamo provare a dare un’occhiata alle migliori azioni da comprare legate ad aziende che stanno ottenendo grandi risultati nel presente e che sono proiettate verso un trend positivo di medio – lungo termine.

Il mare delle opportunità di investimento è sempre più variegato, trading amazon è al momento una delle soluzioni più gettonate anche per i piccoli investitori, tuttavia sul fronte internazionale sono da tenere d’occhio alcune aziende tecnologiche.

Nvidia ad esempio, l’azienda leader nel campo delle schede grafiche, ha visto aumentare il valore delle sue azioni del 150%. Difficile dire se questo incredibile trend positivo possa continuare allo stesso modo ma è indubbio che le ottime performance della società siano legate alla crescita che sembra non conoscere pause del mercato dei videogiochi. Nel 2020 usciranno nuove grandi produzioni e questo aspetto potrebbe aiutare Nvidia a continuare il suo trend incredibilmente positivo.

Da non sottovalutare neppure Microsoft che ha fatto segnare un interessantissimo +50%. L’opera di innovazione soprattutto in campo cloud ha riportato l’azienda di Redmond incredibilmente al centro dell’attenzione. La vittoria del bando del Pentagono da 10 miliardi di dollari per un sistema chiamato “cloud jedi” a scapito di Amazon ha aiutato Bill Gates a tornare ad essere l’uomo più ricco del mondo per qualche tempo, superando nuovamente il numero 1 dell’azienda concorrente Jeff Bezos.

Ritornando all’industria dei videogiochi, Microsoft alla fine del 2020 lancerà la sua nuova console di giochi, l’erede di Xbox One. Se la nuova Xbox Scarlett (attualmente nome in codice del nuovo hardware da gaming) effettuerà un buon lancio, ovviamente ne beneficeranno anche gli azionisti.

Anche Disney ha fatto segnare un trend positivo simile a quello di Microsoft. Il colosso dell’intrattenimento nel 2019 ha inglobato un altro gigante del settore come Fox ed il lancio della piattaforma di streaming Disney+ (che in Italia arriverà nel marzo del 2020) è stato molto performante a livello di numero di abbonati. Con serie televisive inedite legate agli universi di Star Wars e della Marvel e tutti i contenuti di proprietà Disney, il nuovo servizio di streaming non può che porsi l’obiettivo di diventare il leader del settore.

Nonostante dunque l’arrivo di un concorrente agguerrito come Disney, anche Netflix ha avuto delle ottime performance nel 2019 segnando un rilevante +25%. Sembra che le preoccupazioni per l’arrivo di un forte competitor siano state già assorbite, grazie alla diversificazione che sta portando avanti l’attuale numero 1 per lo streaming di Serie TV.

Volgendo invece l’occhio a casa nostra, attenzione a società di prim’ordine come Unicredit e Generali. Un occhio in più di riguardo lo merita FCA che sta trattando la fusione con il colosso francese dell’auto PSA. Una vicenda seguire con attenzione visto che potrebbe portare ad ampi margini di profitto ma queste operazioni portano con sé anche rischi e pericoli soprattutto per il piccolo investitore.

Un 2020 che sarà dunque molto interessante in ambito finanziario e che sarà da seguire con la massima attenzione per tutti coloro che vorranno ottenere guadagni di rilievo in tempi relativamente brevi.