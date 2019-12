Navi da crociera a Porto Empedocle, firmato protocollo d’intesa tra Costa Crociere e Msc

Sono giunte per Porto Empedocle ottime notizie, grazie ad una sinergia tra l’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale, la Capitaneria e il Comune. A Palermo è stato infatti firmato l’atto di concessione alle società Costa Crociere e MSC di importanti terminal crocieristici dei porti della Sicilia Occidentale. Nella cittadina empedoclina sono intanto iniziati i lavori di demolizione dei ruderi industriali, ancora presenti nella banchina dello scalo portuale, mentre entro l’estate si spera di iniziare a costruire la nuova stazione marittima. Il progetto di maggiore rilevanza è però rappresentato dalla realizzazione di una banchina crocieristica all’esterno del molo Crispi, dopo importanti lavori di dragaggio.

Queste iniziative fondamentali per lo sviluppo del territorio, sono state presentate dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale Pasqualino Monti, durante il convegno: “Noi, il Mediterraneo” tenutosi a Villa Tasca, alla presenza di alcuni dei massimi manager internazionali del settore crocieristico e degli amministratori comunali interessati. A rappresentare Porto Empedocle c’erano la sindaca Ida Carmina, accompagnata dall’Assessore Calogero Conigliaro ed il Comandante della Capitaneria Gennaro Fusco.

“Esprimo il mio plauso al Presidente Monti – ha commentato la prima cittadina Ida Carmina – un uomo del fare, nonostante i mille problemi burocratici. Adesso finalmente ci sono le basi, affinché Porto Empedocle possa diventare un volano economico per tutto lo sviluppo della nostra provincia con il suo scalo portuale, aperto alle navi da crociera di colossi del settore come Costa e MSC”. I nuovi cantieri previsti potranno certamente dare anche una seria boccata di ossigeno al settore dei lavori pubblici, in un momento occupazionale tutt’altro che facile per il territorio.