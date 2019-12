Ravanusa ottiene un altro finanziamento di 4.949.000 euro

Con Decreto del Dirigente Generale n. 869 dell’Assessorato regionale al Territorio ed Ambiente sono stati finanziati i LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL LOTTO C DELL’ABITATO per quasi cinque milioni di euro per il dissesto idrogeologico, che si aggiungono ai sette milioni delle opere di consolidamento già in esecuzione.

A darne notizia è stato il primo cittadino Carmelo D’Angelo a cui è stato notificato il Decreto di finanziamento da parte del dipartimento regionale, dopo che sono state istruite tutte le istanza presentate dai comuni dell’isola.

Le risorse sono quelle del PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 5, Azione 5.1.1 A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” che la Regione Siciliana aveva messo a disposizione degli enti locali attraverso l’Avviso pubblico del 03/07/2017, n.560 pubblicato nella GURS n. 29 del 14/07/2017, per la selezione di beneficiari con procedura di valutazione delle domande a graduatoria, con una dotazione pari a euro 155.000.000,00.

Dopo più di due anni di istruttoria dei progetti presentati, finalmente, sono stati pubblicati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento e dei progetti che hanno la copertura finanziaria. Infatti l’80% della disponibilità finanziaria dell’Avviso, cioè 124milioni di euro sono stati destinati al finanziamento del rischio idrogeologico, mentre i rimanenti 31milioni al finanziamento delle operazioni finalizzate alla mitigazione del rischio di erosione costiera.

Al Comune di Ravanusa che aveva presentato ben quattro progetti, tre di completamento del consolidamento del centro abitato ed uno relativo ai lavori del canale di gronda, tutti risultati ammissibili, in questa fase è stato finanziato solamente il progetto riguardante i lavori di consolidamento del lotto C del centro abitato, della zona del quartiere mastro dominici.

“Un progetto” – ha dichiarato il primo cittadino – “che è un altro tassello importante per consolidare tutta la zona in frana del centro abitato dove già si stanno eseguendo le opere della zona più a valle e che fanno parte del progetto generale predisposto dalla mia amministrazione”.

“Un altro risultato importante” – ha continuato Carmelo D’Angelo – “per la nostra città e per la messa in sicurezza del territorio ravanusano che potrà garantire il recupero urbano di un quartiere in cui molte case vengono abbandonate e non riqualificate anche a causa del dissesto idrogeologico”.

“Va riconosciuto” – ha concluso il Sindaco – “il merito ai ragazzi dell’Ufficio Tecnico che collaborano e lavorano senza sosta per raggiungere questi importanti risultati”.