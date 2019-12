“Uccisero per vendicare uno sgarbo”, due giovani sottoposti a processo

Hanno scelto di farsi giudicare con il rito abbreviato due giovani di Pachino, accusati dell’omicidio di Corrado Vizzini, 55 anni.

Il delitto, avvenuto a colpi di arma da fuoco, si è consumato nella serata del 16 marzo scorso in via De Sanctis, a Pachino, ma la vittima è deceduta 10 giorni più tardi in ospedale, al Di Maria di Avola.

Il processo a carico dei due giovani imputati, difesi dagli avvocati Junio Celesti e Giuseppe Gurrieri, prenderà il via al palazzo di giustizia di Siracusa il 27 gennaio del 2020