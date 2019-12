Campobello di Licata, eseguita la potatura di alberi delle vie del centro abitato

Area comunale Ambiente, determina di integrazione dell’ importo spesa del servizio di conferimento dei rsu derivanti da raccolta differenziata per l’importo 1.671,23 euro. Eseguita la Potatura di alberi delle vie del centro abitato, lavori affidati all’ impresa Tommaso Giuliana, 21500 euro. Necessario intervento dopo sopralluogo. Altra determina a contrarre per la contabilizzazione dei riadebbiti da parte dei consorzi di filiera dei costi per la frazione estranea risultante dai conferimento press le relative piattaforme di raccalto differenziata di diverse tipologie merceologiche . Per servizio di affida tramite convenzione economiche ai consorzi di filiera Corepla, Ricrea, Coreve, importo 5 mila euro. Con diversi provvedimento, deciso l’ affidamento per servizi alla ditta “Supreambiente” di Celauro Giuseppe di Naro.

Giovanni Blanda