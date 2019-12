Contratto dipendenti regionali, riparte la stagione contrattuale

“Dopo le nostre sollecitazioni e con l’impulso dato dall’assessore regionale alla Funzione pubblica Bernardette Grasso all’Aran regionale riparte in Sicilia la stagione contrattuale, che dovrà necessariamente portare alla riclassificazione di tutto il personale regionale e al rinnovo del contratto della dirigenza, che sconta ancora ritardi ormai inaccettabili”. A dirlo sono le organizzazione sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas/Codir, Dirsi, Sadirs e Ugl della Sicilia, commentando la nota che l’assessore Grasso ha inviato all’Aran regionale ieri, 26 novembre 2019″.

“I lavori della Commissione paritetica dovranno partire al più presto, così come auspicato anche dal governo Musumeci, con l’obiettivo di superare nel 2020 il rigore degli attuali stanziamenti di bilancio. Una promessa che Grasso ha fatto anche pubblicamente intervenendo a una delle nostre assemblee sindacali indetta durante il periodo di mobilitazione – continuano i sindacalisti- . Concludiamo, affermando con soddisfazione che l’azione coordinata di quasi tutte le organizzazioni sindacali – a eccezione di quelle che oggi, nonostante i fatti le smentiscano, provano a intestarsi vittorie alle quali non hanno contribuito se non con la chiusura netta al dialogo – continua a produrre risultati. Continueremo a lavorare incessantemente come abbiamo fatto sino a oggi fino a quando tutte le legittime aspettative dei lavoratori non saranno soddisfatte”.