Il messaggio del Cardinale Montenegro alla comunità: “Dobbiamo rimboccarci le maniche e guardare avanti”

“Dobbiamo rimboccarci le maniche e guardare al cammino che ci sta davanti, mi auguro per questo territorio una voglia insanabile di riscatto”, ha detto il Cardinale Francesco Montenegro, durante l’incontro con la stampa per lanciare il suo messaggio di speranza e gli auguri di di Natale a tutta la comunità agrigentina.

“Abbiamo bisogno di scuoterci tutti da un torpore che sembra calato in modo impietoso sulle nostre città, sottolinea don Franco. Ovunque si colgono i segnali di una grave depressione sociale, di una preoccupante stagnazione economica, di una rassegnazione diffusa che spinge a gettare la spugna. A tutto ciò dobbiamo reagire. Il ricordo della nascita del Bambino Gesù in una notte buia di oltre duemila anni fa, in una stalla angusta e puzzolente ci deve rafforzare nella certezza che non ci sono contesti sociali, momenti bui, fasi critiche in cui Dio non possa nascere. E se permettiamo a Dio di nascere nel profondo della nostra vita allora conosceremo una rinascita dall’alto e troveremo la forza di affrontare la notte, di reagire a tutti coloro o a quei sistemi di pensiero che ci vogliono far rimanere nelle tenebre, di tirare fuori il coraggio che serve per dire a noi stessi e agli altri che non è finita e che non ci stancheremo di lottare. Rinascere dall’alto non vorrà dire pretendere che i problemi si risolvano dall’oggi al domani ma avere un atteggiamento diverso, una volontà più forte, un coraggio più marcato per affrontarli”.

“Forse, se intraprenderemo la rinascita dall’alto, troveremo il coraggio di aiutare chi è caduto nella dipendenza da gioco d’azzardo, o chi non riesce a uscire fuori dall’uso di sostanze o di alcool. Rinati dall’alto sapremo indirizzare parole equilibrate a chi vive crisi familiari o di coppia, riusciremo a dire che l’amore può rifiorire anche dopo una tempesta; sapremo reagire a chi ancora pretende di tenerci con il cappio al collo chiedendoci di pagare pizzo o chi si approfitta di una posizione di forza. Rinati dall’alto impareremo a guardare con carità ogni fratello immigrato pensando che siamo tutti fratelli e, in particolare noi siciliani, siamo un popolo di emigranti, di gente che sa cosa vuol dire scappare di casa per un pezzo di pane. E se proviamo a vedere così il Santo Natale,conclude il Cardinale Montenegro, spogliandolo finalmente di tutto ciò che è inutile e superfluo, allora sarà per tutti e per ciascuno un “vero” Natale”.

https://youtu.be/tGyfi4ibV0U