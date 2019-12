Lilly Di Nolfo confermata vice coordinatrice regionale Giovanile Forza Italia

La coordinatrice del Giovanile agrigentino di Forza Italia, Lilly Di Nolfo, è stata confermata quale vice coordinatrice regionale, e responsabile Sicilia Occidentale, dei Giovani di Forza Italia.

Lilly Di Nolfo rivolge un grazie ai coordinatori regionali e provinciale, Gianfranco Miccichè, Riccardo Gallo e Vincenzo Giambrone, ed ai coordinatori nazionale e regionale del Giovanile, Marco Bestetti e Andrea Mineo, per la fiducia e la stima riposta nei suoi confronti, e poi aggiunge:

“Si tratta di un punto di partenza e non di arrivo. Deve essere un’assunzione di responsabilità. Abbiamo dimostrato che la militanza attiva e l’impegno costante porta a risultati eccellenti, ma abbiamo una grossa responsabilità: dimostrare che abbiamo i contenuti, che siamo necessari al partito. Dobbiamo essere i portavoce del territorio, raccogliere le istanze del territorio. La grande intuizione del presidente Berlusconi all’inizio degli anni ‘90 con la creazione dei club fu proprio quella di avvicinare la politica alla gente, quella politica che oggi viene vista come qualcosa di estraneo ed indifferente, da demonizzare. Torniamo allora a collocare la politica vicino alla gente, nel posto naturale in cui deve stare. Siamo il presente ed il futuro appartiene a noi. Faccio parte di quella generazione di giovani che sono scappati dalla propria terra per rincorrere il proprio futuro. E’ un dolore vedere tanti amici che non possono nemmeno trascorrere le feste natalizie con i propri familiari. In questo la politica ha fallito. Ma voglio credere che vi sia ancora speranza e che ognuno nel proprio piccolo possa fare tanto: è in questo che si vuole tradurre il mio impegno”.

Loading...