Movida “rumorosa” a Casteltermini: intervengono i carabinieri

Musica alta oltre l’orario consentito nei luoghi della movida di Casteltermini, piccolo paese nell’agrigentino. I carabinieri della locale stazione – lo scorso weekend – sono intervenuti in un noto bar per far spegnere la musica dopo segnalazioni dei residenti.

L’intervento rientra nel più ampio contesto dell’operazione “Natale sicuro” disposta dal Comando provinciale di Agrigento. Tra gli obiettivi, anche quello di garantire un regolare andamento della movida giovanile nel rispetto di una necessaria serenità dei resdienti.