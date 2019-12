Si illumina “Il Prese & di Casteltermini 2019”

Alle 19,00 un corteo, con La Madonna e San Giuseppe, muoverà dall’altare Centrale della Chiesa Madre per accompagnare e riporre il Bambinello Gesù nella sua mangiatoia, sarà il Santo Bambinello a portare la luce.

Questo Presepe rappresenterà un presepe speciale, in cui tutti i figuranti e tutte le comparse saranno over 65, un presepe in cui i non più giovani ritorneranno ad essere una grande risorsa per la comunità, un presepe dell’inclusione e della rivalorizzazione.

Saranno padri e nonni che ci faranno rivivere la storia del secolo scorso, un periodo aureo, per il territorio.

In una location idoneamente adattata, si ritornerà indietro seguendo un viaggio a ritroso, si andrà dalle viscere della terra accompagnati dai minatori di zolfo di Cozzo Disi; alla soffice e profumata industria dell’arte bianca con i mugnai e i pastai del Molino e Pastificio Industriale San Giuseppe; dal Premiato Stabilimento per la Fabbricazione di Dolci, Pasticceria, Torroni, Confetti, Cioccolato di “Vincenzo Di Pisa” con i pasticceri di allora; alla “Montecatini Industria chimica” con alcuni suoi dipendenti; dalla rinomata “Fabbrica di Mattoni in Cemento di Giuseppe Fantauzzo” con la preziosa testimonianza del Cavaliere Giovanni Fantauzzo, ormai ultimo figlio del fondatore; alla nota tipografia/stamperia Giuliano una delle prime, per allora, a dotarsi di macchine semiautomatiche per la stampa in serie, saranno i nipoti del nonno , primo tipografo, a testimoniarne le tecniche.

Nelle “Teche dei Ricordi” ammireremo manufatti, foto, cristalli speciali di minerali locali e libri in copia ormai unica.

La rivisitazione sarà completata dalla lettura di passi e dall’interpretazione di brani canori tratti da “La Pastorale”di Padre Matteo Sebastiano Palermo Tirrito noto anche come Padre Fedele da San Biagio, nonché da nenie Natalizie tipicamente siciliane interpretate da corali.

Anche gli addobbi rappresenteranno la sicilianità più antica, arance e sparacogna orneranno e abbelliranno “Il Prese & Casteltermini 2019”.

Il Presepe, Coordinato dalla PRO LOCO “Chiuddia” Casteltermini, con il Patrocinio del Comune di Casteltermini, si animerà e sarà aperto al pubblico:

– Mercoledì 25 dicembre NATALE dalle 19,00 alle 20,30

– Giovedì 26 dicembre dalle 17,00 alle 18,00 – dalle 19,00 alle 20,30

– Lunedì 30 dicembre dalle 17,00 alle 20,30

– Martedì 31 dicembre dalle 17,00 alle 20,30