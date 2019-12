Gli auguri del sindaco Firetto agli agrigentini

“Che sia Natale tutti i giorni” : è l’auguro del sindaco di Agrigento, Lillo Firetto rivolto ai suo cittadini alla vigilia del Santo Natale.

L’occasione dell’odierno incontro con la stampa è stato anche utile per conoscere alcune novità di fine anno: il concerto di Capodanno quest’anno si terrà in piazza Vittorio Emanuele, per ragioni legate alla sicurezza. Troppe persone rispetto alle previsioni hanno partecipato al Capodanno agrigentino e pertanto la Questura ha consigliato al sindaco di optare per Piazza Vittorio Emanuele.

Dunque, niente piazza Stazione o Piazza Municipio come gli altri anni.

Firetto, oggi riunito con tutta la giunta, ha rivolto parole carine alla cittadinanza tutta augurando ogni bene. Ricordando le parole del cardinale Montenegro ha voluto lanciare il suo augurio sottolineando l’armonia che regna in città che non capitava da anni. Le manifestazioni natalizie e di fine d’anno sono state finanziate in sinergia con altri enti, a cominciare dall’Ente Parco e questo sottolinea la ritrovata sintonia tra quanti hanno in mano le sorti della città. Firetto ha rivolto un pensiero a quanti ci hanno lasciato e ha dato il benvenuto ai nuovi agrigentini.

Il Capodanno, inoltre, quest’anno saluta il 2020 e i 2600 anni dalla fondazione della città.