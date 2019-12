Guasto alla condotta del “Voltano”: dieci comuni agrigentini a secco

L’Ati AG9 che distribuisce acqua a quasi tutti i comuni della provincia di Agrigento, oggi in gestione commissariale, ha comunicato che, è stata riscontrata una forte diminuzione dell’acqua in arrivo al partitore Cozzo tondo di San Biagio Platani, per un presumibile guasto sulla condotta principale che alimenta i Comuni forniti dalla linea “Voltano”.

Pertanto, la fornitura idrica è stata temporaneamente sospesa nei comuni alimentati dall’ Acquedotto “Voltano”, e precisamente San Biagio Platani, Sant’Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Raffadali, Joppolo Giancaxio, Agrigento (frazioni di Giardina Gallotti, Montaperto, San Michele, Zona Industriale, Fontanelle); Porto Empedocle area portuale, utenze Voltano, Comitini, Aragona, Favara

Si assicura che, gli operatori del Servizio idrico integrato Ati Ag9 stanno ponendo in essere quanto necessario per eliminare l’inconveniente riscontrato.

Si significa che, eseguiti gli interventi di riparazione, la distribuzione idrica sarà ripristinata, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.